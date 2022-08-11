民進黨桃園市長參選人林智堅，遭台大認證論文嚴重抄襲並建議撤銷碩士學位，投下政壇震撼彈。港媒評論卻警告，國民黨參選人張善政若再繼續「佛系選舉」，恐會應驗有「扶龍王」之稱的民進黨台北市議員王世堅所言，「林智堅負傷也能打贏選戰」；張非但沒有樂觀本錢，還必須趕緊重振個人聲量。

香港媒體《中評社》今日（11）評論表示，縱然林智堅負面爭議連環爆，張善政在桃園卻仍處於弱勢，張不僅選戰打法遭質疑「佛系選舉」，就連多次勸告林「別挑戰社會智慧」的民進黨台北市議員王世堅，都曾直言「林智堅負傷也能打贏選戰」。

評論引述《菱傳媒》10日公布台大判定林智堅論文結果前的最新民調，顯示論文風暴已延燒一段時日，但林智堅仍以40.14%的支持度領先張善政的37.91%；另據日前《DailyView網路溫度計》好感度調查，林以76.34%奪下第一，領先張的73.72%，評論因此認為，這就是民進黨至今不「換堅」的最大底氣。

針對蔡英文的「挺堅令」，評論分析，這會對綠營造成「二好三壞」的影響。二好包括，可爭取穩定選民軍心，國民黨副主席夏立言此刻訪陸，讓綠營能有機會見縫插針，轉移民眾注意力；三壞則包括，黨內對挺堅有雜音將衝擊蔡威望、民進黨與台大「對幹」可能自傷、台大國發所陳明通指導學生中恐還有未爆彈。