人氣角色風之痕登入手遊《放肆武林》。（《放肆武林》提供）

霹靂國際多媒體與高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》展開聯動，身為臺灣最經典IP代表的霹靂，派出4位知名角色蟻天海殤君、羽人非獍、風之痕、陰川蝴蝶君化身超塵俠客，邀你一起當大俠，同闖江湖打天下，同時也將帶給玩家全新的限時副本與海量的超值福利。

以精緻短劇故事呈現的臺灣原創玄幻武俠劇《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋，現正在「PILI線上看」、「LINE TV」、「中華電信MOD」等平台上熱映中。劇中大反派的燈蝶，為剷除正道英雄領袖素還真開啟時空通道回到過去，想要摧毀鎖元盒以阻止素還真復活，而正派英雄們為阻斷反派的惡念，也進入時空通道中，希望能在「過去」殺掉反派。

為回饋玩家，霹靂聯手強檔手遊《放肆武林》，於今夏8月舉辦限定活動。只要註冊「PILI線上看」，除了免費觀看前三章之外，另外還贈送「聯動頭像框隨機款」、「前緣繪券」、「霹靂俠客碎片寶箱」等多重虛寶好禮，活動期間為8月12至31日，人人有獎，敬請把握。

《放肆武林》則再加碼贈送「PILI線上看」免費體驗序號（價值199元，7天免費體驗，2022年底前需啟用兌換，逾期失效），只要玩家在《放肆武林》官方社群的活動貼文下，留下最喜歡的霹靂角色及與霹靂的故事或回憶以及遊戲內的帳號，或是加入《放肆武林》各Line群組的VIP玩家，或是玩家完成《放肆武林》遊戲內的霹靂聯動活動滿意度問卷，都將有機會獲得「PILI線上看」免費序號。