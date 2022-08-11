SKM Park副董事長吳昕昌。（本報資料照）

（左起）高雄市經發局局長廖泰翔、新光三越百貨總經理吳昕陽、高雄市長陳其邁、新光三越百貨董事長村上英之、SKM Park Outlets董事長曹美虹。（SKM Park提供）

高雄大遠百推出卡友總動員，出擊超級回饋。（高雄大遠百提供）

高雄百貨暑期話題多，加上在地大型嘉年華活動加持，吸引各地民眾來高雄觀光，其中新光三越旗下SKM Park正式開幕，引進豐富國際名品，全年折扣3折起；高雄大遠百聯合在地觀光活動，推出卡友高回饋；台北101頂級珠寶腕表大賞，今年也揮軍南下舉辦，吸引藏家朝聖。

SKM Park Outlets副董事長吳昕昌表示，看好SKM Park娛樂設施消費占比高，約有20％，針對娛樂設施會再做優化，並持續導入新的設備，飯店合作部分，目前有與華園飯店等合作，也繼續與周邊的旅館談包套，發揮集客效果。觀察試營運到現在，品牌力一直在提升，如coach、adidas、Nike等品牌，表現都特別亮眼BURBERRY新店也已開幕；餐廳部分，表現最好的是藏壽司 ，單月可達1000多萬元業績，TGI FRIDAYS假日單日業績則可到30萬元，客群以家庭客層為主。

吳昕昌強調，SKM Park試營運後，雖受疫情衝擊影響，但「商場沒有停止的一天」，在來客數與招商都有很大的進步空間，明年業績目標拼全年50億元。

另一方面，高雄大遠百店長黃友誠表示，看好市府於暑假規劃大型活動，包含旗津黑沙玩藝節、旗津啤酒嘉年華、大港閱冰冰品嘉年華，及進行中的「2022台灣文博會Ｘ台灣設計展在高雄」活動等，皆吸引各地民眾前來高雄觀光，高雄大遠百順勢聯手8大銀行信用卡，推出「卡友總動員」，百貨服飾當日刷5000元送300元十足抵用券，遠百App會員加送200元十足抵用券。

還有，源自台北101自創IP「WORLD MASTERPIECE大師之作」年度頂級珠寶腕表大賞，今年首次揮軍南下，與滙豐銀行攜手合作，於明（12日）至14日在高雄豪宅會館舉辦實體展，將吸引南台灣鐘表珠寶收藏家競相朝聖。