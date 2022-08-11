新竹1名女子小芳（化名）擔任某大學教授的工讀生，卻在去年6月遭對方連續4次性侵，原本該教授還試圖用生殖器插入私密處，但一直「進不去」而作罷，最後只能手淫射精在小芳腹部；小芳提告後，對方以100萬獲和解，法官認定犯下強制猥褻性侵罪，判刑1年、緩刑3年，可上訴。

男子去年6月某日在系上辦公室內突然將小芳抱在腿上並開始親吻舔胸，小芳雖嚇壞但選擇隱忍，之後她竟同一月陸續遭對方侵犯4次，甚至遭指侵、射精在腹部，男子還問她「有沒有高潮」、「可以插進去嗎？我不會射在裡面」，她都不敢反抗但拒絕對方生殖器進入陰道，男子才自行手淫並射精在她腹部。

小芳供稱第4次遭性侵時，男子仍執意嘗試用生殖器插入，不過換了5種姿勢都無法，過程中還一度困惑坦承「我不會」，希望小芳教他但遭到拒絕，最後教授只好再次手淫，射到小芳肚子上；小芳事後憤怒提告，男子辯稱沒有發現對方有抗拒行為，稱「我覺得她沒有刻意的閃，因為我很容易就親到」。

法官認為小芳身為工讀生又是系上學生，應是基於「服從支配」而選擇隱忍遭性侵，僅能論以利用權勢、機會猥褻罪，考量男子事後以100萬取得和解，依趁機猥褻共3罪，各處3月；趁機性侵罪處6月，合併執行1年，並宣告緩刑3年，全案仍可上訴。