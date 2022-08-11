台灣人被騙去柬埔寨頻傳，有一名台灣女孩被騙去柬埔寨後，因為拒絕從事詐騙、賣淫，7天內遭性侵9次，甚至被不斷電擊、踢頭，雖然多次求援卻被4度轉賣，幸好逃出生天成功返台。美國非營利組織「全球反詐騙組織」（Global anti scam org, GASO）一名成員Sammy進一步透露，該名女孩其實是IG網美，原本就會接受到國外工作，沒想到因此淪為受害者！

Sammy在談話性節目中分享，該名少女是一個很漂亮的網美，經營IG吸引不少粉絲關注，由於本來就會接到國外的工作，因此接受介紹到柬埔寨工作，不料輔到當地即遭控制，護照一瞬間就被拿走，在很短的時間內被轉賣了4次，「每一次轉賣都被性侵」，7天內9度受害。

Sammy透露，最後一次少女被欺負得不成人形，詐騙集團就暫停動手，要求少女做2件事，一是強拍包括裸照以內的一系列照片，讓其他人以照片進行愛情詐騙，然後要少女要不是乖乖做詐騙，不然就強打毒品後去賣淫。不過由於少女堅決抵抗，詐騙集團因此狠下心毒打、電擊、踢頭，拿走憂鬱症藥物讓少女備感焦慮，最後因為少女把自己弄得全身是血，才沒有繼續受害。

Sammy說明，起初少女是透過YouTuber「好棒Bump」求援，他們才得知少女的位置，「但是我們不能去了」，由於武裝警衛備槍，草率前往只是單純送頭或是補充詐騙人力，幸好最後透過多方管道，上面長官點頭讓軍警前往救人，少女才逃出生天。

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