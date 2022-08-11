林智堅因論文抄襲遭台大撤銷碩士學位，卻引發許多綠粉與側翼不滿，出征圍剿台大，抹黑校方與教授們。對此資深媒體人黃光芹在節目上動怒，點名民進黨不分區立委，同時也是台大社會系副教授的范雲出面說清楚，「你們沒有是非觀念？維護學術倫理與誠信的尊嚴嗎」。

黃光芹在政論節目上表示，選舉是一時的，民進黨以為拖過就算了，但林智堅論文抄襲的醜聞會跟著他一輩子，成為永罪碑，黃舉前國健署長邱淑媞為例，當年SARS太空裝，直到現在仍會被人記得。

黃光芹痛批民進黨，如果現在覺得林智堅這樣抄都可以，只要選舉選贏就好，以後要如何教小孩？黃光芹也呼籲，不要為了一場選舉去攻擊台大，結果黨內一堆人噤若寒蟬，連真話都不敢說，她當場點名范雲：「妳在台大教書，同時也是民進黨立委，妳出來說明，怎麼教學生的？」，質疑范雲身為台大教授，看到自己學校被抹黑，卻連話都不敢說，難道就沒有維護政治誠信跟學術倫理的尊嚴了？

黃光芹砲轟，身為老師連這都不敢講，要如何相信以後如何教出好學生。接著話鋒一轉痛批陳明通，做了最壞的示範，大家都看在眼裡。而范雲雖在林智堅論文門爆發第一時間曾出面力挺，但自此之後就徹底消音，絕口不提此事，臉書上面對網友詢問論文一事，也都不予回應。