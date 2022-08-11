民進黨桃園市長參選人林智堅涉及論文抄襲，9日被台大核定撤銷國發所碩士學位，但林智堅卻開記者會質疑台大審查不公，在黨主席、總統蔡英文力挺下繼續強辯，不少網軍側翼也紛紛動起來；近日更有號稱台大學生發起網路連署，要求台大重啟林智堅論文審查，消息傳來，讓PTT鄉民嗨翻直呼：「綠兵衛，發動學術大革命」、「我覺得這是反串耶」、「我要看到血流成河！」。

台大有學生近日發起網路連署《請台大重啟林智堅論文審查》，聲明：「林智堅論文審查有以下三大疑點：(1)根據陳建仁教授所說，『林智堅論文案實際上台大今天很突然發表結論，但對於相關當事人提出的論證，並沒有充分納入，所以林智堅今天提出捍衛個人權利的看法。』。台大學倫會的審查沒有調查對林智堅有利的證據！」

「(2)根據校友鄭文燦所述，『重大學倫案不宜速審速判，應給林智堅陳述機會』。台大學倫會在林智堅碩士沒有出席的情況下，判決極刑，不符合法治精神。」

「(3)學倫會召集人未審先判！林智堅委任律師團發現『蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀』。基於以上三大疑點，我們－一群渴望公平正義的台灣大學學生─希望自己的台大自己救，連署重啟林智堅論文審查！」

PTT鄉民們看了嗨翻：「笑死，沒署名，該不會是學生會發的吧？」、「小粉綠」、「職業學生」、「綠兵衛，發動學術大革命！」、「自己的台大自己救?」、「讚讚，公平正義都回來了」、「署名好嗎」、「熱心學生」、「學生打工賺錢合理」、「支持，再來一次，我要看到血流成河」。

吃瓜群眾等著拉板凳看好戲，「記得要設立看板，批鬥學校跟老師校長啊」、「我覺得這是反串耶」、「中山大學：請問要審多久?」、「真的是不到台灣，不知道文革還在搞」、「裡面的內容都是綠營講的，自己的理由咧?」、「寧願毀了自己學校校譽也要保護阿堅」、「台大學生不用校內管道實名連署」、「很像反諷但是也符合綠共水準」、「進攻了!!黨衛軍」、「挺英，才能九萬！要搶要快，機會不多」、「協尋自掐哥」。