民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，9日台大召開記者會認定其抄襲情節嚴重、撤銷學位，但一名台大退休教授昨發文力挺，表示經過自己比對後「看不到抄襲嫌疑」，對此，媒體人黃揚明揭露，黃武雄為現任綠委的配偶，且其發文時間更在總統蔡英文發動全黨「挺堅」之後。

退休台大數學系教授黃武雄昨（10）日在個人臉書發文表示，經過他仔細比對，林智堅與余正煌的論文研究對象、主題、內容與結論都不相同，只有章節目錄的相似度高達8成，其他內容所用文字大約5-10%少許相同，「但這不涉及抄襲啊！」

黃武雄認為，林智堅論文一案涉及政治，迄今的爭議已經失去學術獨立，呼籲各大學社會科學、政治科學界，「成立學術中立的調查委員會，以昭公信」。

對於黃武雄的說法，黃揚明在臉書貼出去年公職人員財產申報表的部分截圖，其中可見黃武雄原來是民進黨前雲林縣長、現任雲林縣立委蘇治芬的配偶，不僅如此，黃揚明還指出，黃武雄的發文時間為10日下午4點55分，在蔡英文宣示全黨力挺林智堅之後。

黃武雄的這則文章在《PTT》上引發熱議，鄉民紛紛留言，「看來教授也是分顏色」、「蔡ee出來放話，大家就跟上」、「又在睜眼說瞎話了，抄襲的部分就不敢提」、「找個老掉牙的出來鬥台大，都2022了，也找個會用比對軟體的」、「笑死，自己在那搞政治，卻說別人沒有學術中立」、「黨餵什麼真的就吃什麼，完全不意外欸」、「總統下令，護衛軍都出動了」。