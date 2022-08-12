去年8月開幕的JR東日本大飯店台北將在8月23日迎接開幕一週年，即日起至9月底推出「週年慶住房優惠專案」，平日入住都會客房一泊一食4,000元起，行政客房一泊一食享有行政酒廊禮遇，專案優惠5,400元起。8月期間入住旅客每房可於飯店1樓月台町，或3樓 The Bar消費後享有免費歡慶飲品。

JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)是JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-，位於台北市南京東路上，飯店設有288間客房、套房及7間獨具風格的餐廳、包含Briliant鉑麗安全日餐廳、凱華樓中華料理、HAYASE日本料理，及烘焙坊、酒吧等。此外飯店9樓提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等可供房客免費預約使用，同一樓層來自日本的庵SPA於整個八月份期間亦推出全身經絡按摩60分鐘療程買一送一，芳療師以日本細膩而精妙手法，讓旅客紓壓放鬆身心靈。

迎接一週年的到來，JR東日本大飯店台北除了推出住房優惠及特色餐飲外，特別以「一週年紀念」為主題進行布置，包含日本東北青森在八月份睡魔祭才會有的睡魔燈籠，此次在飯店裡特別以「日本雷神與台灣三太子共同守護」為主題創作設計睡魔主題燈籠、以飯店外觀造型設計的「一週年慶主題薑餅屋」以及在HAYASE日本料理進行「仙台七夕祭」等特色佈置，讓旅客們可以感受到濃厚的日本元素歡慶氛圍。

JR東日本大飯店台北在8月23日飯店開幕一週年生日慶當天，將於下午6點至7點時段特別舉辦週年慶迎賓活動，由日籍總經理福永健司帶領飯店主管們於飯店一樓大廳準備各式免費飲品邀請來訪的賓客們一起舉杯同慶。

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