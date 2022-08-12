手機成癮被拖去工地上班，少女崩潰影片曝光。

大陸一名男子發現女兒放暑假都在滑手機，便決定要帶她去工地體驗生活3天，起初女孩抱持著滿滿的熱忱，認真且努力的工作，但到了第二天就開始會偷偷摸魚，第三天更是對這份工作喪失興趣，也終於理解爸爸工作很辛苦。不過，有眼尖網友發現，女孩去工地工作3天都穿同一件衣服、綁著同款造型。

綜合陸媒報導，大陸安徽省淮南地區一名王姓男子表示，女兒放暑假以後，天天抱著手機玩，讓他覺得不太好，因此決定要帶著女兒去工地工作，體驗一下生活的辛苦。起初王小妹只是看著爸爸在旁邊勞動，但過了一會兒，王男將大部分的事情都做得差不多以後，就交待女兒將旁邊的雜物用鏟子鏟到推車裡面帶出去。

而這個收尾工作看似很簡單，但實際上蠻耗費體力的，而王小妹聽到任務以後，認為工作很容易，對自己充滿了信心，也信誓旦旦地說會堅持下去，做事的時候看起來有滿滿的熱忱。未料，隔天王小妹就開始偷偷摸魚，敷衍的用鏟子鏟了地板以後，就跑到旁邊挑更輕鬆的工作來做，那就是將地上的瓶瓶罐罐都收起來。

到了第三天王小妹似乎對於這份工作已經喪失興趣，整個過程中顯得意興闌珊，而且在酷熱之下待了4小時以後，讓他突然超級不想要繼續做，也終於能夠理解，每天這樣辛苦工作的爸爸有多偉大。

不少網友看了很感動，認為王男用了一個很好的方法告訴女兒生活不容易，不過，也有許多眼尖網友表示，說是去了工地體驗3天，但怎麼王小妹3天都穿同一套衣服，梳著同款髮型，讓不少人質疑，這位爸爸是拍4分鐘的影片當作努力工做了3天嗎？