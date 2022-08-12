中職比賽如火如荼的進行中，除了場上的精采比賽讓人目不轉睛，在場外加油的正妹也超吸睛。賽場嬌點近日上傳的影片中，有一位辮子妹在觀眾席隨著音樂起舞，胸前波濤洶湧的畫面，讓導播也忍不住來來回回拍了好幾遍，將近7千人看完以後狂讚，大呼辮子妹絕對「全場最兇」。後也有網友搜出辮子妹的IG，只見上面充斥各種「絕美人魚照」，再度掀起話題。

臉書粉專「賽場嬌點 Sport Beauties」近日分享中職比賽場外影片，只見一位正妹穿著低胸U領的上衣露出姣好身材，頭上綁著俏麗短辮子，隨著啦啦隊的音樂起舞，上下跳動的時候，胸前也波濤洶湧，而眼尖的導播在拍攝過程中，也注意到了這位超「胸」正妹，來來回回拍了好幾次。

養眼的影片吸引近7千人狂讚，不少網友大呼快給導播加雞腿。「這導播毫無挑剔之處」、「來人啊！給導播跟攝影師便當加隻雞腿」、「跟我坐同排隔壁區，拍不到厲害的影片，只能看到晃動」、「不知不覺就看完整個午休了」、「全場最兇」、「我只想斥責我不爭氣的目光」、「地震了嗎？怎麼感覺頭暈暈的」。

後來有網友搜出辮子妹的IG，原來她是一位名叫Dona的正妹，從IG版面上可見她熱愛從事戶外運動，其中有多張照片都是在自由潛水的時候拍的，只見她穿著各種泳裝在水下遨遊，看上去就像一條快樂又自由的美人魚，火辣身材也讓不少人血脈噴張。