一名張姓研究生因為長期愛慕女性女人小美，未料告白後遭拒，就計畫下藥意圖不軌，趁著約她喝下午茶時，將事先購買的迷藥，加入熱可可請她喝，事後張男送小美回家時，小美因藥效發作昏睡不醒，張男竟將車停在路邊，撫摸胸部和下體得逞，但因小美的母親見女兒遲未回家打電話來關心，發現竟是張男接聽電話，又得知女兒昏迷後急忙報警。法院審理後，考量張男已與小美達成和解，判他2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

根據判決，張姓研究生因為愛慕女性友人小美已久，但是告白遭到拒絕，然為Ａ女所拒後，竟然計畫邀約Ａ女及其等友人於111 年3 月17日一同出遊，並攜帶他事先所購買成分不明、可使人昏睡的迷藥，趁一起在喝下午茶時，偷偷將藥水倒入紙杯內。

張男還好心的佯稱，自己有自備精心泡製的熱可可，再將熱可可倒入放有迷藥的紙杯後給小美，隨後張男在小美回家，但小美上車不久因藥效發作而陷入昏睡，趁著她昏睡不醒時，伸出鹹豬手撫摸胸部及下體。

但是小美因為遲未返家，媽媽不斷撥打電話給女兒，張男接聽告知女兒昏睡不醒，於是立刻呼叫救護車、報警處理，整件事才東窗事發。

張男在審理時坦承犯行，法官考量他犯案時年僅22歲且仍在學，犯後一再表示後悔，且與被害人達成和解，依以藥劑強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，命他向公益團體提供150小時勞務，參加法治教育4場，期間交付保護管束。全案還可上訴。