一名廖姓男子對同事的前女友頗有好感，一度表白過心意，雙方在去年相約前往汽車旅館談事情，但女方事後卻控告廖男，在房內對她脫衣吻胸後，強硬對她兩度性侵，但法院審理時發現，第一次完事後，廖去洗澡她沒求救，反而在房內一起吃水果，當時女方可自由使用手機，也未求助任何人，且櫃台通知退房時，雙方才一起離開，法官認為女方僅單一指證，判廖男無罪，可上訴。

根據判決書，廖姓男子在民國110年4月初認識前同事的女友小美，小美某日為了了解其男友之債務問題雙方相約見面，廖男隨後載著女方前往汽車旅館。

但小美控訴，她原本坐在椅子上，但廖男以跪姿以膝蓋壓住她的膝蓋處，還抓住她的手，她當場反抗掙扎並說不要、手很痛，但廖男仍掀起她的上衣出，並將她的衣褲脫掉，接著親吻胸部後性侵得逞。事隔約15分鐘至20分鐘後，又用同一方式二度性侵。

廖男審理時否認有性侵，辯稱2次性行為都有經過小美同意，而且自己本來就有追對方的意願，甚至也表白過，雙方都知道此事。反倒是小美證稱，一開始廖從後方硬上，一度又改稱從前面，審理時又改口說是被壓在下面，前後說詞已經有多處矛盾。

法官調查，小美與廖男發生第1次性交行為後，小美曾去浴室沖澡，兩人發生第2次性行為後，廖男還去洗水果，女方也在房內吃水果。法官認為，若小美是遭廖男性侵，為何未趁廖男在第1次性交行為後，前往浴室沖澡時，大聲呼救、報警或尋求旅館人員協助，或儘速離去現場，反而在房間內休憩，與常情相悖。

法官又查出，小美自稱可自由使用手機，案發之後，理應撥打電話、傳遞訊息告知親友或報警處理尋求協助，又豈會與廖男在房內食用水果，甚至櫃臺人員打電話詢問是否要加時間，她還等到退房才離去？因此可以認定，廖男與小美發生兩次性行為，都經過女方同意，未違反女方意願。法院認為，女子僅單一指證，還多有瑕疵，判處廖無罪。

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