一名陳姓男子返家時因肚子痛臨時向女鄰居借廁所，事後見她獨自在家，竟色膽包天想性侵女鄰居，還自己脫褲露下體，逼女方「握住」，恐嚇若不從就要強姦，女方嚇得奪門而出大喊救命，仍遭陳男拖回住處痛毆，但因遭路人發現，陳男在內褲都來不及穿上的狀況下落跑，警方到場扣到他1件內褲成鐵證，法院依強制性交等判他2年9月，可上訴。

根據判決書，陳男與被害人小美為隔壁鄰居，於民國111年2月17日10時許，陳男返回家走到小美住處附近時，因肚子痛向小美借廁所，解決內急問題後，見小美獨自一人在家，假裝要向她借菜刀，但小美感覺狀況不對，將菜刀藏起，未料陳男竟暴怒，恐嚇她稱：「你要將菜刀交出？還是要我強姦你？」。

但小美一再拒絕，陳男隨即將外褲及內褲脫下，要求小美握住生殖器，並要求到臥房內想要性侵，但小美佯裝：「口渴要先喝水」隨即趁隙逃出屋外大喊「救命」。

但陳男擔心遭人發覺，一路緊追在後，將小美拉回住處，狂毆小美頭部及背部，但整個過程被路人發現，陳男發覺後立刻離開現場。小美在驚恐之餘立刻報警，警方到場後，發現陳男還將內褲遺留在現場。

陳男審理時矢口否認有任何不軌，還辯稱：「我把褲子脫下來也只是要嚇她，沒有要對她性侵，也沒有要求她握住我的生殖器，女方看到我把褲子脫下來並沒有嚇到，還勸我不要這樣子，後來她說要去喝水，我閃身讓她過也準備要回去，她就跑到外面去喊救命，我反射動作就追出去，拉住她然後打她幾下，之後我就進去把外褲穿上就離開了。」

法院勘驗監視器也發現，陳男跑出大門時下半身赤裸緊接在女子後追逐，並強拉她回屋內還引來鄰居探頭張望，更顯有剝奪其自由。

法院審酌，陳男不顧小美拒絕交付菜刀、要求離開，不僅向她表示將強姦，甚至已經將內褲、外褲都脫掉裸露生殖器還要求她握住，顯有對女子強制性交犯意且已著手實行，而陳男犯後又否認態度不佳，且未與女方達成和解賠償，依強制性交未遂罪、傷害罪，各判2年4月、5月徒刑。