大陸一名35歲的男子因為疫情突然失業，後來受到蠱惑跑去柬埔寨淘金，沒想到這一去就再也回不來了。男子初到柬埔寨的時候，還曾滿臉笑容的跟家人回報柬埔寨的生活很自由，直到某天突然斷了聯繫，最後就傳來了男子的死訊，留下年僅5歲的兒子，讓人看了很不捨。

根據陸媒《網易新聞》報導，大陸女網友分享，這幾天接到通知說堂姪子在柬埔寨失蹤，聯繫當地大使館與外交部協助，最後卻收到了死訊，讓她很震驚，因為兩人雖然輩分落差很大，但其實年紀相仿，小的時候她甚至跟死者的弟弟一起讀過小學，突然收到這樣的消息，讓她備感唏噓。

女網友聯絡上死者的弟弟，對方表示35歲的哥哥因為疫情失業，找工作的時候，被柬埔寨的高薪打工訊息蠱惑，就這樣跑去柬埔寨了。死者的弟弟透露，哥哥剛到柬埔寨的時候，兩人都有保持聯繫，哥哥甚至還說自己的工作與生活很自由，沒想到如今卻收到了哥哥的死訊。

歷經兩人鍥而不捨的調查後，終於輾轉聯繫到當地的警察，試圖了解事件的真相，沒想到對方完全不想幫忙，很堅持死者是自戕身亡，然後還不斷催促她們將死者的屍體火化，無奈之下她們只好找到當地的類似葬儀社的機構，花了大約15萬瑞爾（約1100元新台幣）辦好後事。

女網友透露，整起事件對家人造成了很大的傷痛，後來她才知道，已去世的堂姪子早已結婚，家中還有個年僅5歲的兒子，讓人不勝唏噓。而她也忍不住呼籲大家，政府一直宣導大家別去柬埔寨、菲律賓等東南亞國家，不管理由是什麼都不要去。