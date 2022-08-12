交通部航港局與高雄市政府將於明後2天，在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸舉辦「2022高雄海洋派對」，除有遊艇自駕、搭乘體驗及夜宿、海洋市集及帆船競賽等活動外，航港局今發出號召令，將在海洋市集尋找熱愛遊艇「遊艇通」。

高雄流行音樂中心鯨魚堤岸13、14日將舉辦「2022高雄海洋派對」，交通部航港局也將到現場展示今年4月上線的「遊艇通」，只要民眾於現場成功加入會員，還可獲得精美獎品。

「遊艇通」是從遊艇使用者需求的角度出發，結合水、陸域旅遊資訊，建置整合性的遊艇旅遊資訊平臺，方便遊艇玩家們隨時掌握相關資訊，民眾只需要一個會員帳號，便能隨時掌握即時泊區資訊、線上泊區申請、出海報備、駕訓報名、瀏覽業者們的套裝行程及線上報名活動等資訊。現場攤位除展示網站外，也廣邀民眾成為遊艇通。

航港局表示，海洋派對活動現場除了有遊艇自駕、搭乘體驗及夜宿活動、遊艇展售、海洋市集及重型帆船競賽等相關親海活動外，也會於現場特設置廉政法令全民反貪宣導攤位，闖關同樣也可獲禮。