監察院12日表示，108至109年間，台東某兒少機構林姓主任因涉及性侵害園生，司法人員卻未能保護少年權益，已於8月4日彈劾台東地院前主任調查保護官洪幸等3人，但另在調查中發現，機構多名工作人員還涉嫌以體罰對待園生，台東縣政府卻輕縱及包庇其行為，未依兒少權法究責，因此調查的監委葉大華、紀惠容、林國明提案糾正台東縣政府，並要求議處相關違失人員。

葉大華表示，此案台東縣政府違失部分，在受害人甲男遭林嫌性侵害事件正式通報後，社會處派員置安置機構清查，但之後在社會處處長陳淑蘭主持的「台東縣不得擔任兒童及少年福利機構之工作人員期間審認會議」中，竟未對涉不當管教的6名工作人員進行完整調查及究責，僅對安置機構裁罰12萬元以及要求在6個月內改善，讓不當行為人涵蓋於對該機構的裁罰中，悖於兒少權法規定，截至立案調查後，也僅對其中兩名行為人及林嫌裁罰。

葉大華指出，安置機構在遭裁罰12萬元後，卻只透過幾堂課程，社會處就認定改善完成，且其林嫌又為主任身分，管理權力過大，除了讓受害兒童不敢發聲，更讓其他人員不敢監督，所以容易發生權勢性侵，監委提醒衛福部應強化加強監督力道，以及提升機構人員對性暴力的認知及自律能力。

葉大華以維護兒少最佳利益提出五大調查重點，第一、司法人員應依法責任通報，第二、運用DARVO理論提升辨識兒少性侵害事件敏感度，此案甲男剛開始揭露性侵害時，所有的法官、保護官、工作人員、園生都認為安置兒少有偏差行為特質，所以都偏向林嫌說法，林嫌也善用他的社會形象，營造甲男有說謊行為，最後形成檢討甲男的效應。第三、落實安置機構兒少表意權，因機構沒有重視兒童最佳利益，會使得機構對兒虐行為的反應不完全；第四、保護吹哨者，此案有兩位主要揭弊者，一為甲男最先透露侵害案情的社工組長，但他同時為機構行為人，另為不是本案的保護官，但因為被拜託，才去見甲男。第五、體制背叛成因，被害者原先所依賴的組織，對於自己被害事實的不作為，或機構本身就為加害者，會讓受害者感受到被機構背叛，讓暴力事件的傷害更加嚴重，甚至造成二次傷害，也有可能在受害者成年後，成為加害者。

最後紀惠容表示，社會設置安置機構是為了保護孩子，但此案卻糾正及彈劾這些保護孩子的人，他們用專業背叛孩子，無視孩子的通報，也沒有真正做到機構能力改善，讓孩子沒辦法相信自己安置的地方，最重要的應是保護網絡的人員應該以兒童最佳利益為優先原則，不然還是會有更多兒童正在受害中。

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