桃園一名八大行業女子小美(化名)因同事感情糾紛，被楊姓男友人及妻子開車擄走性侵，還被囚禁於倉庫逼迫陪酒，直到對方酒醉後才逃於超商求救；桃園地院依強制性交判處楊男有期徒刑4年6月，另依剝奪他人行動自由罪分判楊男有期徒刑4月、楊妻拘役50日，均得易科罰金，楊妻緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，小美與楊男並不熟識，只因楊男找不到同事，就被對糾纏逼問。去年11月20日晚間11時許，小美於（21）日凌晨1時許到中壢某小吃店吃完消夜，準備到一旁停車場搭車回家時，差點被尾隨埋伏的楊男強拉擄走，楊男意圖強拉小美上車，因小吃店員工在店內監視器察覺異狀解危，最後仍被在家門前二度埋伏的楊男得逞。

楊男徒手拉住小美領子，強行將其以頭下腳上方式押進車內，由楊妻駕駛車輛返回住處，途中被類似衣服之不詳布類物體蓋住頭部，強行撥開小美內褲指侵長達1分鐘。後來小美被楊男關在3樓倉庫，逼迫陪同其喝酒。於凌晨4時許待楊男喝醉，顧不得鞋子未穿、隨身包包未拿，急忙跑到附近超商向店員求救報案。

楊男夫婦坦承擄人，但矢口否認性侵；楊男辯稱並無指侵小美，只有打其屁股，當時後座還有另一名女子可作證，因為後座位置不大，她一直掙扎所以才打。楊妻則供稱伊將車開回家之途中在聽音樂及專心駕駛車輛，故沒有聽到後座有什麼聲音及動靜，也沒有往後看。

經法院調查，案發當下車內確實還有另一名女子，她與楊妻均稱沒看到性侵一事，且楊妻曾透露自己在案發前曾被楊男施暴，是怕被毆打才協助犯案，2人有避重就輕可能，說詞難以盡信。被害女子對案情供述前後一致，驗傷也在下體深處採到與楊男DNA相符的染色體，最後認定性侵一事屬實。

法院認為，楊男僅因與小美之某同事有情感糾紛，欲透過其找尋該名同事遭拒，竟波及無辜，不但剝奪被害女子行動自由長達3小時，還指侵對方長達1分鐘，事後矢口否認，狡辯是對方自行脫褲子同意讓他摸，如此顛倒是非，勘認毫無悔意，不能輕縱。楊妻雖然顧慮楊男會對其施暴協助犯案，但考量她涉案情節較輕，犯後坦承，應知所警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑。

桃園地院今依強制性交判處楊男有期徒刑4年6月，另依剝奪他人行動自由罪分判楊男有期徒刑4月、楊妻拘役50日，均得易科罰金，楊妻緩刑2年。全案可上訴。