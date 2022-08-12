法新社報導，美國德州政府高層包下巴士將數以百計移民送抵紐約市，共和黨人爭相在美國移民政策上拿下政治分數，移民已然淪為政治棋子。

報導說，40歲的廚師兼程式技術人員曼德斯（Gustavo Mendez）離開委內瑞拉往北旅行41天後，如今乘坐德州政府安排的巴士抵達紐約市。

極端保守的共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）讓數以百計尋求庇護者搭乘巴士北上，目的是施壓總統拜登政府遏阻移民跨境。

艾波特將在11月期中選舉尋求連任，多月來持續將移民送到華府，近來開始將他們推往紐約，這兩座城市嚴重傾向於民主黨，批評人士痛斥艾波特此舉是拉攏保守派選民的政治手段。

紐約市長移民事務辦公室長官卡斯楚（Manuel Castro）昨天在最新一批巴士抵達紐約時重申這個觀點，批評艾波特「把人當作政治棋子」，企圖「煽動反移民情緒」。

他說：「這是一個歷史性、前所未見的局面。再說一遍，這是艾波特州長的政治噱頭。」

卡斯楚譴責艾波特的作為，批評德州官員欠缺溝通，但堅稱「我們紐約市會支持這些陸續到來的尋求庇護者」，「我們首要任務是顧及這些人和家庭的福祉。許多人已抵達，又渴又餓，而且需要醫療照護」。

有關當局昨天派多輛救護車和數十名志工等候巴士抵達。

尋求庇護者中有一些婦孺，但許多是單身男性，大多數是委內瑞拉人，他們將所有家當裝在塑膠袋或小背包，歷經千辛萬苦，跋涉了大約4個月。

根據地方官員說法，自5月以來約有4000名尋求庇護者和難民抵達紐約市；官員表示計劃開設新的收容中心以容納這波人潮。

移民當局將在未來幾個月內與他們談談狀況，決定他們未來去向。