因疫情睽違兩年的雞籠中元祭11日晚間在基隆望海巷海濱施放水燈，各宗族精心製作的水燈金碧輝煌，也加入許多現代元素，展現台灣宗教民俗活動多變且與時俱進的風貌，現場湧入許多民眾及攝影愛好團體，將望海巷海堤及周邊道路擠得水洩不通，現場還施放煙火助興，讓傳統中元節增添嘉年華會氣氛。
水燈施放前先在市區遶境遊行，隊伍抵達望海巷現場後，水燈頭依序排列在香案上，形成一列長長的燈座隊伍，吸引許多民眾拍照留念，各宗族將銀紙、經衣等紙錢塞入水燈頭，準備隨著水燈燒給水上孤魂，供桌與香案上也備妥三牲祭品，在道長主持祭儀下，基隆市長林右昌與今年輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風、理事長黃楓林等，以及各宗族代表共同上香，祈求疫情早日退散、國泰民安。
祭拜儀式後隨即開始施放水燈，由主普黃氏宗親水燈帶頭下水，各宗族水燈也依序點火入海，十餘位基隆救難協會人員在海中協助將水燈拖離岸邊，由於水燈內部塞滿各式紙錢，點火後火焰竄升，溫度極高，救難人員邊拖行水燈邊閃躲熱焰，今年望海巷海濱風平浪靜，各姓燈座缺乏回流浪潮帶引下，大多聚集在附近水域，形成一片海上點點燈火景象，整個過程相當順利，市長林右昌在水燈施放完畢後與民眾交談表示，今年施放過程特別順利，神情顯得極為愉快。
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