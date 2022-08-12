雞籠中元祭各宗族精心製作的水燈11日傍晚在基隆市區遶境遊行，午夜11點在望海巷海域施放水燈，水燈點燃後由救難協會人員拖往海上。（黃子明攝)

雞籠中元祭各宗族精心製作的水燈11日傍晚在基隆市區遶境遊行，午夜11點在望海巷海域施放水燈，今年主普黃姓宗親水燈點燃後由救難協會人員拖往海上。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 水燈隊伍抵達望海巷現場後，水燈頭依序排列在香案上，形成一列長長的燈座隊伍。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 雞籠中元祭11日晚間在基隆望海巷海濱施放水燈，各宗族精心製作的水燈金碧輝煌，也加入許多現代元素，有人連拍照都帶著泡泡槍施放泡泡造景。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 雞籠中元祭各宗族人員將銀紙、經衣等紙錢塞入水燈頭，準備隨著水燈燒給水上孤魂。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 雞籠中元祭工作人員在引領水燈遊行的貨車子上整理燈架。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 參加雞籠中元祭水燈遊行的工作人員將水燈卸下準備開始祭拜儀式。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 參觀雞籠中元祭水燈施放的民眾擠滿望海巷海堤，各姓宗親會完成祭拜儀式後，將經衣灑向海中，卻直接飄落人群中。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 一名小朋友帶著三太子頭飾參觀雞籠中元祭水燈施放活動。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 雞籠中元祭各宗族人員將銀紙、經衣等紙錢塞入水燈頭，準備隨著水燈燒給水上孤魂。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 雞籠中元祭施放水燈現場不斷有各宗族燒銀紙並施放鞭炮，陣陣濃煙隨著鞭炮聲竄起。（黃子明攝)

配合雞籠中元祭 因疫情睽違兩年的雞籠中元祭11日晚間在基隆望海巷海濱施放水燈，在道長主持祭儀下，基隆市長林右昌與今年輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風、理事長黃楓林等，以及各宗族代表共同上香祈福。（黃子明攝)

因疫情睽違兩年的雞籠中元祭11日晚間在基隆望海巷海濱施放水燈，各宗族精心製作的水燈金碧輝煌，也加入許多現代元素，展現台灣宗教民俗活動多變且與時俱進的風貌，現場湧入許多民眾及攝影愛好團體，將望海巷海堤及周邊道路擠得水洩不通，現場還施放煙火助興，讓傳統中元節增添嘉年華會氣氛。

水燈施放前先在市區遶境遊行，隊伍抵達望海巷現場後，水燈頭依序排列在香案上，形成一列長長的燈座隊伍，吸引許多民眾拍照留念，各宗族將銀紙、經衣等紙錢塞入水燈頭，準備隨著水燈燒給水上孤魂，供桌與香案上也備妥三牲祭品，在道長主持祭儀下，基隆市長林右昌與今年輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風、理事長黃楓林等，以及各宗族代表共同上香，祈求疫情早日退散、國泰民安。

祭拜儀式後隨即開始施放水燈，由主普黃氏宗親水燈帶頭下水，各宗族水燈也依序點火入海，十餘位基隆救難協會人員在海中協助將水燈拖離岸邊，由於水燈內部塞滿各式紙錢，點火後火焰竄升，溫度極高，救難人員邊拖行水燈邊閃躲熱焰，今年望海巷海濱風平浪靜，各姓燈座缺乏回流浪潮帶引下，大多聚集在附近水域，形成一片海上點點燈火景象，整個過程相當順利，市長林右昌在水燈施放完畢後與民眾交談表示，今年施放過程特別順利，神情顯得極為愉快。