熱到離婚！1名女網友懷孕5個月，日前意外中暑後，她一直要求丈夫冷氣溫度調至24度，但丈夫堅持只能27度，還說幫她多買1台風扇直吹她就好，也不肯讓她回娘家，該女網友問說若孩子出生怎麼辦？丈夫說讓孩子在冷氣下方直吹，若還是很熱就再加裝風扇，女網友最後崩潰提出離婚。

該女網友在臉書「匿名2公社」發文，她已懷孕5個月，日前她因中暑就醫，醫師就建議家中冷氣要調至24度，但丈夫卻堅持只能27度，並加裝了電風扇吹她，她說雖然有比較涼快，但風扇吹久了仍會頭痛與身體發抖，醫師也說盡量不要對人體直吹，而丈夫仍堅持即便不吹風扇，也不能調至25度。

1名女網友懷孕5個月，丈夫堅持冷氣只能27度，她問說若孩子出生怎麼辦？丈夫說讓孩子在冷氣下方直吹，若還是很熱就再加裝風扇，她崩潰提出離婚。（翻攝自臉書「匿名2公社」）

丈夫稱冷氣調至25度太耗電，對原PO說「大不了再買一台電風扇給你」，原PO提出想回娘家吹冷氣，丈夫不肯，認為沒有對她不好，她則繼續問若小孩出生後也很熱怎麼辦？丈夫回應會把嬰兒移到冷氣下面直吹，如果還是熱，會再買1台電風扇吹孩子，原PO最後心死提出離婚。

其他網友紛紛留言「不懂感同深受，又不體貼，很難在一起生活」、「傻眼耶，這種小氣又難溝通的老公，是我寧可自己養小孩也不跟他過一輩子」、「真的很誇張欸⋯⋯到底降個溫度這樣是要花多少電費」、「小孩都還沒出生先生就這麼摳門了，想必寶寶出生後要太太妳自己一個人扶養了吧」、「離婚吧，這種男人根本沒有辦法當好老公跟爸爸」。