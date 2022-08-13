新竹市前市長林智堅12日以傷兵姿態宣布退選桃園市長選舉，雖向大眾道歉，仍強調自己的清白，民進黨台北市長參選人陳時中也喊話外界「不要再消費，夠了」，黃珊珊今上午受訪表示，陳時中如果不能說是非，王世堅議員或高嘉瑜委員比他更適合當台北市長候選人。

台灣民眾黨今舉辦「環境我最大，彩妝處理全攻略」活動，並邀請黃珊珊來替小雞議員站台，黃珊珊受訪時表示，陳時中相信同志，相對代表不相信台大學術，不相信是非。黃強調，這件事不是認錯或退選就可以解釋，是非才是重點。而換將讓民進黨立委鄭運鵬上陣，黃也表示重點不是換人而是對這件事的態度，沒是非換誰都一樣。

而陳時中日前喊話要相信林智堅，仍是盟友，今又批評國民黨北市參選人蔣萬安「沒有市政的願景，就消費個人，我想夠了。」黃珊珊表示，自己是媽媽，同樣事情發生在自己孩子身上，例如抄同學功課報告時，怎麼教導小孩，這是是非問題，黃珊珊也酸，若不能說是非，王世堅議員或高嘉瑜委員比他更適合當台北市長候選人。

另提及好朋友台北市議員王世堅恐遭殺雞儆猴，黃珊珊說一個政黨若沒有是非，就跟幫派無異，同一個政黨應該要容納不同意見，良心聲音不該被消彌，最後也笑稱，這樣說跟幫派一樣好像還污辱了幫派。

而民眾黨立委蔡壁如現也被質疑涉嫌論文抄襲，黃珊珊則表示，有質疑的話蔡壁如委員會清楚面對說明，絕對不會像林智堅一樣逃避。