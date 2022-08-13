民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，12日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選，鄭運鵬強調「願意接受民進黨選對會徵召，代表民進黨參選桃園市長，這是榮譽，也是責任」。有港媒報導，許多綠營小雞新一波選舉看板剛上架，確定「換堅」讓他們措手不及，更有知情人士表示，「先前選舉看板、文宣製作費用已經花了4、50萬元」。

根據港媒《中評社》的報導，林智堅宣布退選桃園市長，許多綠營市議員參選人的選舉看板，都是跟林智堅合影，且有些還「剛上架」，現在「換堅」了，也讓他們瞬間措手不及，更有綠營市議員參選人表示，「上萬支合體扇子才剛點交，突然間全都不能用了，損失慘重」，也有人坦言先前選舉看板、文宣製作費用花了4、50萬元，「不知道怎麼轉」。

鄭運鵬日前表示，桃園鐵三角還是存在，只是功能轉換，角色轉換，但是團隊精神跟為桃園服務，再創黃金10年沒有改變，團隊跟市議員都保持士氣，繼續為桃園打下勝仗。