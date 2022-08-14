澎湖每一處都是亮點、都是驚艷，在澎湖觀音亭園區還有燈光廊道，中秋假期更有超大型特技夜光風箏與大家見面。（張茂雄攝）

「2022澎湖追風音樂節」於13日在觀音亭海濱熱力開幕，率先由ELLA、玖壹壹輪番開唱，熱力、熱情炫染全場，加上多項優惠措施推出，讓澎湖再現國旅觀光熱潮與契機。交通部主任秘書黃荷婷表示：全球疫情趨緩，加上7月國旅優惠及暑假連續假期，希望在國境開放後，鼓勵大家出遊，帶動整體國旅市場活絡，創造更高的觀光榮景。

今年「澎湖追風音樂節」和以往印象中的澎湖燈光節大有不同，是運用光雕、燈光裝置藝術等主角，結合最新科技，以互動式科技藝術的方式呈現整個表演，照亮澎湖海邊。還有眾人期待的音樂會演唱卡司，13日晚由ELLA、玖壹壹率先開唱，閉幕則邀請到HEBE田馥甄、告五人擔綱壓軸。

主題之夜演出藝人包括八三夭、艾怡良、孫盛希等共16組藝人輪番演出，讓澎湖每周末都精彩風光，讓遊客來到現場都能留下難忘的回憶，若深入其境還會發現澎湖每一處都是亮點、都是驚艷，今年更特別配合中秋連假9／9-9／10，在澎湖觀音亭園區辦理「夜光風箏」的演出，現場有超大型特技夜光風箏與大家見面！

立委楊曜極力爭取預算及推動澎湖追風音樂節，澎管處除了辦理「2022澎湖追風音樂節」活動外，更期盼能整合澎湖觀光圈食、宿、遊、購、行各觀光產業、產品行銷國際，讓全世界都能體驗澎湖，目前澎湖旅遊已陸續回溫，達到7成以上訂房率，澎湖追風音樂節8場的時間更是一房難求，現在國旅內需始終是最穩定的市場，必須全力把握，讓澎湖觀光發揚光大。