台中鐵路高架化完工多年，多處橋下空間長期封閉或雜亂，引發民怨。為有效利用，台鐵委託民間公司共規畫26處停車場，台中市交通局已完成審查並核定18處，近期將展開相關工程作業，預計11月營運；但仍有8處未獲核定，交通局強調，將待程序補正後儘速審查。

台中鐵路高架從豐原到大慶車站共21公里，2018年全線完工通車至今，橋下空間未獲有效利用，再加上台中市停車空間嚴重不足，多位民代提出利用橋下空間開闢停車場的構想，台鐵也委託車麗屋公司共規畫26處停車場，全部完工後將可提供2311格汽車位、1264格機車格。

台中市交通局長葉昭甫表示，為加快鐵路高架橋下停車場開闢進度，交通局多次邀集台鐵局等單位討論，並釐清停車場設置規定，今年6月完成其中10處停車場圖說審查作業，另有8處在7月由車麗屋公司陸續補正相關申請資料後，日前完成核定。

交通局指出，近日核定的8處包括豐原3場，可提供347格汽車格位、297格機車格；潭子有4場可提供汽車格位320格，另北屯區1場設有59格汽車格。若加上6月核定的10處，完成核定者達18處，共可提供1547格汽車格位、機車格位957格，車麗屋近日將進場施工，預計11月可陸續營運。

葉昭甫表示，扣除已核定的18處停車場，另有8處尚未核定，這些地方因位處市區、周邊環境多已完成開發，停車場的出入口設計會較複雜，交通局將協助台鐵局、車麗屋完成相關程序補正，並加速審查及後續闢建作業，盼提供更多停車空間。

葉昭甫強調，為滿足民眾停車需求，市府斥資98億元闢建停車場，今年啟用及興建中的公有停車場已達26處，其中包括雙十國中活動中心地下停車場、豐原轉運中心及南屯正心立體停車場等，完工後預計可提供6307格汽車格、5229格機車格及自行車格116格、大客車19格。