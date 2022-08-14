傳「罵里長無腦」？ 陳時中駁：沒什麼好道歉

民進黨桃園市長參選人林智堅退選，傳出黨內全力搶救台北市長參選人陳時中選情，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人今天也與陳時中共同出席「彭明敏教授百歲紀念禮拜」，對此，陳時中今天否認是「全黨救一人」，強調這是大家感念彭明敏以往對台灣的貢獻。

今天的紀念禮拜，民進黨各大咖全員出動，除了蔡英文和蘇貞昌外，包括副總統賴清德等人也都出席，外界認為，黨內團結一致與陳時中同台，就是要來救陳時中的選情。

陳時中會後媒體聯訪，媒體詢問總統、副總統都出席今天的場合，是否是「全黨救你一個人？」對此，陳時中強調，這部分並沒有，這是一個莊嚴的追思儀式，大家都感念彭教授以往對台灣的貢獻，大家都來追思他。

對於競選對手蔣萬安提到陳時中昨稱批評政策要有腦筋，遭外界解讀是在嗆內湖在地里長。對此，陳時中反嗆蔣萬安表示，候選人現在要製造謠言這樣也不好，他強調，昨天在公開場合，他沒有談論到里長，只談論到候選人相關的政見，「並沒有責怪任何里長的意思」。

他說，每一個地方都有地方的里長提出意見，我們對於各里長提出的意見也都相當的關心，並提出來討論，候選人之間本來就有一些政策的辯論，大家可以公開來進行，不需要用抹黑的形式來做。

媒體詢問里長們覺得自己蠻委屈的，陳時中是否願意公開道歉？對此，陳時中強調，「這沒有什麼好道歉的啦！」他也願意跟他們來溝通，因為他並沒有罵無腦，這要先把事實弄清楚，對於里長提供意見、交換意見，他非常樂意，他絕對沒有罵里長所謂「無腦」這個字眼，請大家也不要誤會。

對於有人反罵陳時中是「腦水腫」，陳時中表示，「我們接受批評」，對於任何批評我們也都尊重，選舉就是一個競爭，但不要用抹黑造謠的形式來做就好，

至於蔣萬安提出公車預約政策，陳時中表示，「我想候選人提出來的政策不是很明確」，他說，很多的朋友有講說大家並不是很瞭解，「那我也看了一下，確實我也不是很瞭解，等到更清楚之後，我們再來評斷」。

媒體詢問是否有人擔心若陳時中沒有選上，可能會影響到2024的總統大選。對此，陳時中表示，他不做假設性的問題，「我都會持續的努力」。