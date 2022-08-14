胡祖薇身材姣好，熱愛戶外運動。（三立提供）

胡祖薇接手主持全新一季三立都會台周二10點線《愛玩客》，全新的開箱體驗，解鎖全新景點，製作單位表示會找胡祖薇主持是看中她在《全明星運動會3》中的表現很突出亮眼，網路節目上的訪問表現很自然，談吐氣質很親切，對於外景的一切挑戰也抱持著高度濃厚的興趣。

全新一季《愛玩客》以開箱概念為主，內容專為年輕女性族群設定，針對觀眾感興趣的各種新鮮有趣的旅遊方式設計，所以主持人就是女性觀眾的心聲，去開箱全台灣的美景或是全新的吃喝玩樂地點，胡祖薇接下主持棒，笑說心情超級興奮但又很害怕，跟之前剛要加入全明星的心情一樣，她說之前就一直很想主持外景節目，但沒想到機會來得這麼快，所以還沒上工就開始擔心自己做不好，或是不夠討觀眾喜歡。由於到處吃喝介紹，許多外景主持人都會抱怨有職業傷害，容易身材走樣，而瘦高的胡祖薇則不擔心，她反希望趁這個機會看能不能變胖一點，而且她平時就都有在運動，所以希望主持下來能變壯又變胖。

《愛玩客》以前是2人主持，現在由胡祖薇一人挑大樑，她說一個人主持真的是壓力超大，畢竟她是主持新鮮人，很多時候因為沒有搭檔，所以頭腦只要卡住就會凸槌，而且一個人主持會需要時時記得等等要講的內容，難度變得好高。不過她也感謝是自己一個人先開啟了這段旅程，才能學習這麼多，她說：「這促使我加速進步。」而還好胡祖薇平時自己就是一個超級愛玩、超級愛旅遊的人，疫情前常常出國走走，喜歡體驗不同國家的文化、生活，她說她的人生座右銘就是要不斷賺錢然後到處玩！而到處玩也遇到讓她驚嚇事件，像之前去過柬埔寨，結果在走訪廟宇的時候，太興奮直接跌倒扭到腳，於是就用跳的繼續逛，之前去一個新竹飯店的時候遇到半夜廁所門突然被反鎖，又剛好是住邊間，讓她嚇到整晚不敢睡覺。