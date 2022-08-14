今天是814空軍節，共軍仍不斷對台滋擾。蔡英文總統今天表示，這段期間，面對中國軍機侵擾，我們第一線的空軍不分日夜，隨時待命升空。全體國軍部隊也一樣，片刻都沒有鬆懈，呼籲國人一起做國軍最堅強的後盾，為國軍加油！

蔡英文在臉書感謝所有保衛國家的空軍戰士。她說，捍衛領空是空軍的職責和使命，從過去到現在，我們國家的領空都是由一群不分晝夜、堅守崗位的第一線空軍弟兄姊妹守護著。「謝謝過去所有捍衛家園的空軍戰士，也向正在執行勤務的每一位空軍戰士致敬」。

她強調，這段期間，面對中國軍機侵擾，我們第一線的空軍弟兄姊妹不分日夜，隨時待命升空。前幾天，她也特地到空軍作戰指揮部，透過視訊的方式，為各飛行聯隊加油打氣。「我要跟大家說，轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音！」

蔡英文表示，不只是空軍，我們全體國軍部隊也一樣，片刻都沒有鬆懈，全力加強戒備，守護國家安全。國軍的任務很繁重，也很辛苦，謝謝國軍弟兄姊妹守護大家的生活，我們一起做國軍最堅強的後盾，為國軍加油！