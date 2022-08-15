【旅奇傳媒/編輯部報導】後疫情時代人們的旅遊習慣已經漸漸改變，越來越多人喜歡戶外 運動、接近大自然，藉此保持社交距離外，還能增強抵抗力。在台灣有一處「運動＋度假」的熱門選擇，那就是位於東北角的福容大飯店福隆（以下簡稱：福容福隆），不僅有草嶺登山步道、海線自行車道、雙溪河水上活動，更聯手喬山健康科技推出跨業結盟活動，引進[email protected]健身魔鏡至飯店客房中，讓旅客無論在戶外或室內，都能享受運動旅遊的樂趣。

▲福容大飯店福隆總經理戴瑞宏化身福隆旅遊大使，體驗夕陽SUP。 圖：福容大飯店福隆／提供

體驗草嶺登山步道、海線自行車道、雙溪河水上活動、Johnson健身魔鏡

還能欣賞夏季沙雕展 舒泡海底溫泉 嚐在地小農美食

福容福隆得天獨厚的地理位置，春夏可以走訪有黃金沙灘美譽的福隆海水浴場，秋冬可以暖泡全台唯一的海底溫泉，結合周邊旅遊景點，成為一年四季都能來訪的旅遊勝地。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福容福隆作為東北角最大且唯一的5星度假飯店，除了推廣自有飯店品牌外，近期我們也安排許多部落客、網紅來體驗住宿，包裝周邊景點行程，推薦祕境美食等，並將飯店官網、社群網站作為旅遊資訊平台，共同提升東北角旅遊品質。

自行車友善旅宿北區飯店冠軍 引進西班牙RayvoltBike電輔車

配合交通部觀光局推動的國旅補助活動，加上福容福隆連續2年度取得「自行車友善旅宿北區飯店冠軍」，因此民眾只要登入領取完補資格後，入住福容福隆即可享有最高1,300元的補助金額；您可以選擇入住海景和洋客房，遠眺夏日艷陽照射下的黃金沙灘以及蔚藍海岸。

▲福容大飯店福隆海景房型—海景和洋客房。 圖：福容大飯店福隆／提供

戴瑞宏表示，在福容福隆就能租借有腳踏車界哈雷之稱的 RayvoltBike電輔車，加上今年福隆生活節自行車1日騎乘活動擴大導覽範圍，除了騎訪北台灣最經典自行車路線「舊草嶺環狀線自行車道」，前往卯澳漁村進行特色DIY和美食品嚐外，還可探訪雙溪與貢寮地區，感受淡蘭古道榮景遺跡與雙溪老街風華，讓旅客們從福隆出發，從海到山，結合自行車休閒活動與地方深度體驗觀光，進一步打造東北角自行車優質觀光品牌。

▲福容大飯店福隆店提供電動輔助腳踏車，讓旅客輕鬆暢遊周邊景點。 圖：福容大飯店福隆／提供

▲草嶺古道是東北角海岸國家步道最受歡迎的健行路線之一。 圖：福容大飯店福隆／提供

▲沙雕季與全台灣最大IP 「霹靂布袋戲」合作。 圖：福容大飯店福隆／提供

沙雕季與「霹靂布袋戲」合作 福隆生活節每週六登場

夏日來到福隆則不能錯過沙雕季，今年和全台灣最大IP「霹靂布袋戲」合作，展期自5／26起到10／10，共為期139天，期間展出40件沙雕作品，共分4大區域「企業品牌區」、「Q版公仔區」、「電影主題區」、「經典角色區」，其中「Q版公仔區」包含了經典劇集人物《魔吞十二宮》系列，化身成「麒麟星」的「素還真」，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；或是戴上金獅面具的「亂世狂刀」，刀劈巨石的壯闊感！

這個夏天除了沙雕季，即日起到 10／29止，由東北角管理處主辦的福隆生活節也將在每週六下午熱鬧開展，現場包含音樂會、市集，讓遊客們可以一邊吃喝玩樂，一 邊聆聽精彩的樂團表演。

▲夜訪沙蟹活動讓小朋友又驚又喜。 圖：福容大飯店福隆／提供

戴瑞宏指出，而來到福隆不僅可以欣賞全台最大的沙雕展活動，也可以報名參加SUP、獨木舟、風帆、水上腳踏車體驗活動，一覽夕陽雙溪河畔的美景。未來計畫推出SUP日出之旅，讓旅客迎接美好早晨。此外，怕曬黑的旅客也不必擔心，到了晚上還有「夜訪沙蟹」生態導覽活動，跟著導覽員一起到沙灘上尋找夜間的小精靈，探訪中華、角眼沙蟹的家，來趟不一樣的福隆夜生活！

▲蜂蜜檸檬石花凍飲。 圖：福容大飯店福隆／提供

福容福隆與在地小農合作 推出獨家當令限定美食

美食也是一趟旅行不可或缺的重要元素，福容福隆繼2021年推出「職人海鹽清燉牛肉麵」大獲好評，不但成為旅客宅配團購首選，也能為自行車愛好者必吃的美食中繼站。為此，福容福隆不斷研發獨家美食，與在地小農合作，成為推廣當地食材的平台，共榮經濟生活圈。

▲野薑花水餃。 圖：福容大飯店福隆／提供

戴瑞宏表示，蜂蜜有「南龍眼、北紅淡」的說法，紅淡成了北部養蜂人追逐的聖花，福容福隆特別結合石花凍推出蜂蜜釀製的「蜂蜜檸檬石花凍飲」，讓旅客在夏季大廳酒吧中品嚐，口感酸甜清涼解熱。接下來，福容福隆也會陸續推出「野薑花水餃」、「漁夫海鮮飯」、「雙溪黑毛豬刈包」，運用當季當令的食材，滿足饕客的味蕾。

全台唯一溫泉沙灘VILLA 取自斷層海底1,500公尺

芒花季為秋天東北角的一大特色活動，從飯店出發到遠望坑登山口只要10分鐘即可抵達，沿途往埡口、虎字碑前進，映入眼簾的是白靄靄的芒花一片，走上頂端還能遠眺海中龜山島，欣賞佇立海中的海島之王。

▲位於貢寮與頭城交界的草嶺古道，每到秋季古道旁滿滿的芒草紛紛綻放。 圖：福容大飯店福隆／提供

結束一整天的行程，還能享受福隆海洋溫泉，福容福隆擁有全台唯一溫泉沙灘VILLA度假別墅，擁有36間風呂VILLA客房，園區內綠意盎然，遠方海浪聲陣陣襲來，讓您擁有私人且靜謐的湯屋空間，房間內的泡湯池散發出微微木質香味，享受著福隆海洋溫泉的浸潤，採自於枋腳斷層地底下1,500公尺的「氯化物氫鹽泉」，呈現淡琥珀色，泉水透澈、幾乎無味，浸泡後在皮膚形成薄膜，有助於皮膚保溼度，鹽分附著在皮膚表面，不易冷卻的特點，可防止汗水蒸發。

▲福容大飯店福隆擁有全台唯一溫泉沙灘VILLA度假別墅。 圖：福容大飯店福隆／提供

喬山Johnson舉辦運動派對 邀請「潘若迪」到福容福隆

秋冬的福隆不僅有溫泉季、芒花季活動，飯店體驗活動也非常的精彩，延續2021年推出的「運動度假」旅遊主軸，我們也與喬山Johnson舉辦運動派對，邀請「潘若迪」到福容福隆與客人一起蹦蹦跳跳，同時引進喬山魔鏡與飛輪，讓客人在房內也可以輕鬆享受運動生活。

接續在10月後也將每週舉辦瑜珈、滾筒放鬆的課程，邀請專業老師教導如何做出曼妙的姿勢來放鬆身心靈，提供給住客活動活動筋骨。而搭配萬聖節、感恩節、聖誕月還有接續的跨年以及元旦迎曙光，福容福隆將安排一系列的節慶活動邀請房客一起共襄盛舉，另外也陸續推出手作課程活動如品酒、咖啡、花藝、茶道...等，讓秋冬來到福隆的客人不能去泡海水也能玩得很精彩！

▲福容大飯店福隆與喬山Johnson舉辦運動派對，邀請「潘若迪」與客人一起蹦蹦跳跳。 圖：福容大飯店福隆／提供

海景星巴克「福隆觀海門市」6月新開幕

今年6月份也引進了東北角第一間海景星巴克「福隆觀海門市」，門市座落在福隆黃金沙灘上，延伸窗邊座位，使空間視覺延伸，猶如坐臥在遊艇甲板，眺望無邊無際的海洋，讓來到福隆的旅客擁有更多的旅遊景點可以體驗！延續從今夏的旅遊旺季至2023春節，福容福隆將一路推陳出新活動以及優惠專案，以活動包裝飯店，成為北台灣度假飯店首選。

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