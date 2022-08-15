蔡佩軒日前拍攝新單曲〈是你給我整片星空〉MV。（索尼音樂提供）

蔡佩軒日前拍攝新單曲〈是你給我整片星空〉MV。（索尼音樂提供）

蔡佩軒新單曲〈是你給我整片星空〉MV拍攝場景，直接把帳篷放進房間裡，搭配星光投影，營造出戶外旅行的美景氛圍，其中一個畫面還出現「台北-嘉義」的火車票，預告大家她將要去阿里山拍攝更美的星空；該曲創作靈感源自之前蔡佩軒回加拿大和朋友野營時，抬頭看見一整片星空，當下覺得非常美麗，內心深受感動，回家就利用她最熟悉的鋼琴記錄下星星閃爍的樣子。

這首歌不僅是蔡佩軒對於情感的感受，也呈現她被整個浩瀚的宇宙、大自然之美而感動，其實她一直以來都非常喜歡星星，國小的時候就加入天文社，經常在上課時到星空台研究星星，後來搬到加拿大，仍常與朋友相約看星星，由於星空一直都莫名地吸引著她，因此寫歌時也不自覺把這些美景寫進去，她說：「對我來講，音樂也給我整片星空，希望這個歌裡面講的愛是可以不受限的，讓你有一種自由遼闊的感覺。」

MV將室內空間打造成一個有星空的露營戶外環境，房間裡搭起帳篷和裝飾一串串的小燈泡，搭配藍色的背景光和一些小光影的投射，彷彿置身愜意的大自然中。她非常喜愛旅行，但因為疫情，已有一段時間不能好好地出遊，所以乾脆在MV中營造出一種在房間裡也可以隨時出國玩的感覺。其中一幕出現「台北-嘉義」的火車票，這個小彩蛋正是在預告她準備要去遠離光害的阿里山拍攝之後的作品，希望粉絲可以好好期待接下來的「星空計畫」。