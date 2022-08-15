111學年度大學分發入學放榜，面對少子化風暴衝擊台灣高等教育，堅持以「全人教育」理念辦學的中原大學，招生達成率98.1％，為全國私立綜合大學達成率最高者，超越大部分國立大學，優異的辦學績效深獲社會各界肯定。

依據大學考試入學分發委員會12日公告之資料，全國招生缺額達到1萬4493個，有12所大學缺額比率大於80％，中原大學缺額率僅1.9％，招生達成率高達98.1％，為私立綜合型大學表現最佳者。

校方指出，受到少子化影響，在高等教育面臨艱困環境之際，中原大學已經連續2年大學部新生註冊率100％，連續4年穩居全國第一名，就學穩定率亦勇奪全國私立大學第一名，中原大學設有理、工、商、法、設計、人育、電資等7個學院，因應大環境與科技發展之變革，學研方向與時俱進。教育部今年七月通過中原大學成立「智慧運算與量子資訊學院」，是台灣第一個以量子計算為主的學院，將培育更多量子計算方面的人才。

根據《遠見》雜誌與104人力銀行日前公布的「私立大學起薪vs.學費投報率Top5排名」，中原大學是全台所有私立大學中唯一五大學群均入榜的學校，法政學群更拿下私校第一名。

中原大學近年屢創佳績，包含連續7度、共14年榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」表揚，打破全國公私立大學紀錄；連續6年榮獲世界大學排名中心(CWUR)台灣私立綜合大學第一名；2020年學域論文引用影響力指標(CNCI)全研究領域，排名全台公私立綜合大學第5名。在教學、輔導、研究、產學合作各方面均有優異表現。