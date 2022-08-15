財政部今日宣布第五屆公益彩券發行機構甄選會，聽取中國信託的簡報後，評決取得第五屆公益彩券的發行權，發行期間自2024年1月1日到2034年12月31日止。

財政部表示，中國信託每年繳付的回饋金與第4屆相同為27億元，為該發行期間尚需辦理經銷商照顧與公益彩券形象建立，及健全彩券市場秩序事項，10年間提供的經費為6.07億元及1.5億元，該行實際繳付的回饋金額仍高於第4屆。