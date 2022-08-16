2021年度稅務用途金融帳戶(CRS)網路申報已經在今年8月1日完成，依據財政部資訊中心統計，申報的金融機構共計有1801家，申報屬於澳洲、日本或英國稅務居住者持有或控制的金融帳戶資料共計14萬5186筆，較前一年度增加11.26％。

而帳戶餘額共計2兆963億元，也較前一年度增加15.97％，收入金額(流量)1182億元，年增率71.3％。

財政部國際財政司解釋，收入金額之所以會年成長超過7成，主要是去年的經濟成長率6.57％，人均GDP破3萬美元，加上股市表現好，外資持續投資，股利、出售金融產收入等。其中股利增加394億元，年增101.24％，出售或贖回金融資產增加104億元或37.81％。

財政部指出，今年受新冠肺炎疫情影響，該部公告延長申報期間至8月1日，金融機構皆如期完成申報。

各地區國稅局將持續檢視申報資料(如稅務識別碼、出生日期、地址等資訊異常)，確認申報資料正確性，必要時輔導金融機構釐正，以提升資訊交換品質；今年9月將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。