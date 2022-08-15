目前蛋價居高不下，加上中秋節將至，相關加工需求也讓外界擔心價格恐持續飆漲，但農委會主委陳吉仲表示，目前每日仍有11萬3000多箱產量、供需平衡，若未來原物料價格下跌，蛋價就會趨於平穩。
陳吉仲指出，他每天都會透過養雞協會及農委會掌握資訊，掌握每日產量，不過近期天氣炎熱，導致產蛋率下跌，這也在掌控中，目前調度上沒有問題。
陳吉仲也強調，影響蛋價層面包括俄烏戰爭、疫情造成的全球塞港及高通膨等問題，造成飼料原物料價格居高不下，一旦玉米等飼料價格回跌，相信雞蛋產銷價格就有機會回穩。
目前蛋價居高不下，加上中秋節將至，相關加工需求也讓外界擔心價格恐持續飆漲，但農委會主委陳吉仲表示，目前每日仍有11萬3000多箱產量、供需平衡，若未來原物料價格下跌，蛋價就會趨於平穩。
陳吉仲指出，他每天都會透過養雞協會及農委會掌握資訊，掌握每日產量，不過近期天氣炎熱，導致產蛋率下跌，這也在掌控中，目前調度上沒有問題。
陳吉仲也強調，影響蛋價層面包括俄烏戰爭、疫情造成的全球塞港及高通膨等問題，造成飼料原物料價格居高不下，一旦玉米等飼料價格回跌，相信雞蛋產銷價格就有機會回穩。
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