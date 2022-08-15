前新竹市長林智堅因受論文門、球場門風波影響，日前宣布退選，改由立委鄭運鵬接棒，不過市長鄭文燦先前曾力挺林智堅到底，談及未來人生規畫是否有受到影響，對此鄭文燦回應，雖然林智堅遇到亂流暫時退場，改推出鄭運鵬，2人都是我的好朋友，桃園隊已快速變換隊形，有信心能獲勝；鄭運鵬也表示，鐵三角隊形與鄭文燦的政績都不會因為選舉而有變化。

鄭文燦說，林智堅是好市長，也是我市政建設並肩作戰的好夥伴，雖遇亂流暫時退場由鄭運鵬接棒，2人都是我非常好的朋友，也相信桃園隊會迅速地變換隊形，從政不能離開人性，這8年裡我將時間跟感情投入市政上，我比任何人都希望桃園的好成績能繼續，相信鄭運鵬以他認真和正派執政的風格，接下這棒後一定可以站在我的肩膀上讓桃園更好，我有信心一定會贏。

鄭運鵬表示，鄭文燦受到的肯定絕非從天下掉下來的，是靠著8年在桃園的亮眼成績，靠著他對於每個政策、每位市民的照顧，全國都看到桃園的進步，桃園鐵三角的第1隻角就是鄭文燦，鄭文燦歷經桃園2個任期後一定會受到國家的培養，到更高層次服務全桃園，這是絕對不會變的。

鄭運鵬說，至於我的責任，不管是在總幹事或是候選人的職務上，會盡力承接鄭文燦的成績，再創桃園的黃金10年，這個任務不管是在總幹事或是候選人都不會變，所以我們這個組合，為了桃園、為了新竹也是為了全台灣，會努力讓生活環境變得更好、讓產業更突出，讓台灣對世界更有貢獻，鐵三角的隊形與鄭文燦過去的成績，都不會因為選舉而有變化，這點我很有信心。