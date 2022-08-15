前民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所的碩士論文被認定抄襲，他的指導教授陳明通也涉嫌量產論文。台大校長候選人、電資學院院長張耀文表示，近日的風風雨雨，是相關師生在「正直誠信，追求真理」方面出問題所致。

台大正舉行新校長遴選，有9人參與，都是校內教授。台大校長遴選委員會從15日起到22日，擇定其中5天晚間，安排候選人進行治校理念說明會，今晚先由工學院院長陳文章及電資學院院長張耀文登場。

張耀文表示，他參與校長遴選的理念，一是台大的教育目標是培育領導人才，二是正直誠信、追求真理兩個核心理念，三是要多元包容，聆聽各單位的聲音來公平公正公開處理校務。同時，台大作為領航大學，常常是動見觀瞻，因此要講求社會責任，並讓社會所信任。

張耀文進一步說，「正直誠信，追求真理」是頂尖大學的核心精神，林智堅論文事件本質是學術，就應由學術來處理，不要連結到政治。現在初步結果出來，雖然不能讓所有人滿意，但也達到普遍可接受地步。

對於陳明通每年指導很多學生，張耀文表示，除非特殊狀況，否則在電資學院不會發生這種事，他們院內的老師，平均每年指導4、5個學生。