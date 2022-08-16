彭明敏文教基金會16日在中壢舉辦美麗島雜誌創刊43周年紀念活動，桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬連袂參加，鄭運鵬表示，身為民進黨桃園最資深立委，有義務要承接起接棒參選的責任，相信這也是承接美麗島事件精神。鄭文燦則說，這一次市長選舉雖然有波折，但相信好事多磨，最後結果一定屬於桃園隊這一方。

鄭運鵬說，過去在威權時期甚至戒嚴時期很多前輩用生命、用勇氣追求民主法治與人權，到現在是成熟民主法治國家，也是一個有各種活潑民主時期，必須要承擔這個精神，有責任來的時候或國家有需要，就必須擔負起這個責任，相信是這一個時代的美麗島精神。

他也說，上周五在一個很大的轉折之下接受中央黨部徵召參加桃園市長選舉，讓林智堅市長專心捍衛自己清白與權利，這個轉折不只是為了當時的選戰調整需要，也是為了延續鄭文燦市長2任下來非常好的黃金8年市政成績，這是公共責任，身為桃園民進黨內最資深立委，有義務要承接起這個責任，相信也是承接美麗島事件精神。

對於國民黨張善政團隊傳出找前台北市議員羅智強擔任競選總部副主委，但卻遭本人否認，鄭運鵬對此表示，這是國民黨競選總部的事情，還是尊重他們的安排，但是他們在過去一段時間提名過程，其實有很多讓在地民意代表都感到突然或不是很知情狀況之下做了決定，相信桃園鄭文燦市長有這麼好的成績，也值得國民黨推出最強對手來挑戰，他們自己內部有磨合問題或是有爭議，這是他們要自己去處理的。