顏寬恒並po出大肚和美橋建設大事記，替《和美大橋協尋蔡其昌＆林佳龍》。（翻攝顏寬恒臉書）

民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，16日到大肚區會勘連接台中和彰化的跨河大橋-和美大橋。（蔡其昌服務處提供）

民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，16日到大肚區會勘連接台中和彰化的跨河大橋-和美大橋。前立委顏寬恒提前在臉書PO文《替和美大橋協尋蔡其昌＆林佳龍》，暗諷民進黨選舉才關心地方建設，點名前台中市長林佳龍任內時為何不推動和美大橋興建。

顏寬恒在臉書指出，據聞副院長蔡其昌將在16日前往大肚勘查和美大橋辦理狀況，他甚感欣慰，因為這座橋大家實在是等太久了，從他2013年提案自今已經將近十年，若是副院長能關心本案，勢必對於工程進度進度有所幫助。

顏寬恒表示，但他有個問題，想請副院長問一下您的好夥伴，麻煩蔡副院長請教一下您的好夥伴前立委、前交通部長、前台中市長林佳龍，現任的外交部林佳龍林大使，市長任內為什麼沒提案申請，如果當年有提案，或許現在和美大橋早已通車；又或是蔡副院長願意早一點點來關心的話，或許工程早就順利開工了；這些疑惑在他心裡放很久了，希望蔡副院長可以幫忙解惑。

顏寬恒還翻出2018年擔任立委時，質詢公路總局陳彥伯的影片，當年和美大橋造價只要24.6億元，盧秀燕市長上任後積極提案，但因為原物料大幅上漲，工程經費已經飆到30億餘元。顏寬恒PO文暗酸民進黨到選舉才關心地方建設。

蔡其昌表示，目前和美大橋經費中央已核定，就等台中市政府進行發包，但前一次市府的標案流標，所以今天特前來關心，希望在中央爭取的同時，盧市府也能夠積極檢討為何市府標案會流標，8月要再進行一次發包，希望不要再有流標的情況發生。也要了解是否有需要協助的地方，盡快將問題解決，讓工程可以開始動工

大肚區永順里長陳秋益指出，和美大橋在顏清標擔任立委時拜託他爭取，一個月內立即召集中央單位來會勘；前市長胡志強任內撥500萬元經費進行探勘，後來換市長林佳龍就無下文，直到現任市長盧秀燕上任後又積極推動，卻被批評「無做為」根本是亂說，盧任內就公開招標、只是還沒有標出去。,