外傳民進黨桃園市長參選人鄭運鵬將辭立委展現參選到底決心，鄭運鵬受訪表示，已經展現最大決心，大家不用懷疑，也不需要透過其他方式證明自己為桃園服務的決心，也不需要有其他政治動作。
民進黨疑有高層建議鄭運鵬辭去立委一職，鄭運鵬今天說，已經展現最大的決心，大家不用懷疑，也是承擔起繼續勝選的責任，相信這個決心展現的非常夠，不需要透過其他方式證明自己為桃園服務的決心，也不需要有其他的政治動作。
外傳民進黨桃園市長參選人鄭運鵬將辭立委展現參選到底決心，鄭運鵬受訪表示，已經展現最大決心，大家不用懷疑，也不需要透過其他方式證明自己為桃園服務的決心，也不需要有其他政治動作。
民進黨疑有高層建議鄭運鵬辭去立委一職，鄭運鵬今天說，已經展現最大的決心，大家不用懷疑，也是承擔起繼續勝選的責任，相信這個決心展現的非常夠，不需要透過其他方式證明自己為桃園服務的決心，也不需要有其他的政治動作。
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