疫情洗禮後國人更為重視健康與養生，台北文華東方酒店即日起至12月日推出「煥活身心之旅」住房專案，每房每晚18,000元＋15.5％，賓客即可入住豪華客房享受彷若置身歐洲的優雅靜謐氛圍，於米其林一星「雅閣」中餐廳品味蔬食養生套餐，並在廣負盛名的文華東方芳療中心體驗最新身體按摩療程「智能運動按摩」，由芳療師進行全身深層按摩，舒緩緊繃肌肉與身體不適，並由健身教練指導協助改善體態及運動姿勢。

文華東方店「煥活身心之旅」住房專案內容包括：入住豪華客房、每日雙人早餐，以及米其林一星的「雅閣」中餐廳享用7道式蔬食養生雙人晚餐，菜式有菌香素東坡、黃耳竹笙燉菜膽、芹香素金盞、燕窩杏仁茶等滋補佳餚。

「煥活身心之旅」並包括芳療中心體驗最新身體按摩療程60分鐘「智能運動按摩」，療程開始前賓客可任選一款文華東方特調五行精油進行按摩，由芳療師以筋膜按摩槍進行肌肉推拿，針對長時間在辦公桌前工作導致姿勢不良，像是常見頭部前傾、肩膀內旋，以及因久坐導致的臀部緊繃和下背部疼痛等身體不適狀況，透過深層按摩與獨家手法全面紓緩緊繃肌肉，讓身體全面放鬆。此外，健身教練將指導協助改善體態及運動姿勢，讓賓客學習更有效健身與避免運動傷害。在城市綠洲享受愜意假期，讓身心靈由內而外煥然一新。