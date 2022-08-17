九合一大選來臨，比能力更比顏質，彰化各黨美女戰將輩出成「嬌」點，繼近日被認為神似南韓女星IU的永和永福里最美候選人陳紫渝後，彰化市西區市民代表候選人凌巧芸也不惶多讓，24歲的她在電視台藝能學院比賽脫穎而出，更曾演出過偶像劇及八點檔，但因有強烈服務鄉親的使命而放棄與電視台簽約，回鄉投入選戰。

凌巧芸銘傳大學醫管系畢業，熱愛表演的她畢業後參加了電視台藝能學院比賽，在百人中脫穎而出，並且時常在直播平台開唱，可愛的臉蛋加上甜美的歌聲，讓許多經紀公司都想與他簽約，更給與機會參與偶像劇及八點檔的演出。

可愛的臉蛋與上甜美的歌聲，讓許多經紀公司都想與他簽約，更給與機會參與偶像劇及八點檔的演出。(凌巧芸提供)

凌巧芸表示，原本的她相當內向，但隨著就讀醫管系進入醫院實習，看著醫生護理師為了照顧病人沒日沒夜，耳濡目染下，變的主動去關心身邊的人，更喜愛上表演，雖然有演藝圈發展的機會，但是因為跟著芝樺姐姐服務的腳步，深入基層社區，為百姓解決問題，越是投入便深深期許自己要能改變這個300年的古城，巧芸覺得選舉並不只是為了選上，更重要的是選上後自己做了什麼，更希望自己的服務能夠真正讓市民獲得更好的生活，因此放棄演藝圈的合約，投入代表選舉。

凌巧芸強調，許多人問參選，是不是因為家族要延續政治香火，但我要很明確的說不是，因為自己的母親以前也擔任代表，沒日沒夜自己其實相當的不諒解，但唯有自己投入才知道這是一份充滿使命的工作，青年參政，是一種使命，帶著前輩們的理念與經驗，再加上青年世代的衝勁與創意，展開下一個世代新的一頁，成為世代間的溝通橋樑。

凌巧芸與表姐温芝樺及表嫂黃稜茹猶如彰化政壇SHE，三位都擁有高顏質，今年3姐妹都將投入年底選戰，讓彰化成為「最美選戰」，但他們三人更強調「參選不僅是看顏值，更看能力與問政表現」。