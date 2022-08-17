高雄捷運黃線機電系統434.99億元的統包工程，17日評選出「德國西門子交通運輸股份有限公司台灣分公司」、「新加坡科技電子有限公司」、及「施泰德鐵路股份有限公司」聯合承攬團隊，取得案最有利標廠商。

高雄捷運局說，高雄捷運黃線機電系統的統包工程投標廠商，第二次只有德國西門子交通運輸公司台灣分公司、新加坡科技電子公司、以及施泰德鐵路公司組成的聯合承攬團隊一家投標，預算金額約434.99億元。

該案今年5月第一次公告招標，開標時，雖有廠商投標，因未達3家而流標，並依據政府採購法進行第二次公告招標，8月4日截止投標，8月5日開標完成資格審查，17日順利完成評選程序。

高雄捷運局長吳義隆17日表示，持續推動高雄捷運黃線建設，是高市府一貫政策目標，17日完成YM01標招標評選，正式宣告工程鳴槍起跑，未來，黃線完成後，將串聯捷運紅、橘線及輕軌，擴大高雄都會區捷運路網服務範圍，提供更優質的大眾運輸服務，營造公共運輸導向、無縫運輸的全新樣貌。

高雄都會區大眾捷運系統都會線黃線建設計畫，路線長約22.91公里，設置23座車站及1座機廠，行經高雄市內主要核心地區，包括鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山及前鎮等6個行政區，聯結捷運紅橘線、輕軌及台鐵等運輸系統。

其中，YM01標機電系統暨機廠及主變電站統包工程，包含全線路網的車輛、號誌、供電、通訊、自動收費、月台門及機廠維修設備等機電子系統，加上機廠與主變電站土建、設施機電等工程。