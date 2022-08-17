藝人艾成16日因心情不佳，和妻子王瞳談心一整個，隔天早上王瞳外出工作，他就發生憾事，墜樓當場身亡，王瞳得知噩耗後，也緊急從宜蘭趕回來處理後事，她也向警方說明艾成生前情緒不穩的原因。

據《ETToday新聞雲》報導，王瞳透露艾成近來因為經營餐廳陸續收攤，心情相當低落，昨天晚上找她聊時，情緒非常不穩，王瞳直覺狀況不對，因此選擇先陪伴。

王瞳也跟警方透露，可能是艾成個性比較內向，事情都壓抑在心裡，雖然她試著透過陪伴，讓艾成以暢所欲言的方式排遣心情，隔天也找教友協助，沒想到仍無法阻止悲劇發生。而王瞳到殯儀館認屍、相驗時，也哭到雙眼紅腫、全身癱軟

艾成今(17日)上午被發現墜落蘆洲捷運站3號出口，當場身亡，人在宜蘭工作的王瞳得知噩耗，緊急趕回來處理後事，而痛失摯愛的王瞳悲痛欲絕，需要友人攙扶，經紀公司也希望外界可以給她空間，呼籲大家從寬厚、仁厚的角度來安慰她。

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