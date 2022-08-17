Mike Tyson is pictured in a wheelchair at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica, just weeks after he morbidly claimed his death is 'coming really soon' at 56 pic.twitter.com/0dkAlZjZR4 — Somali Magazine (@Sommagazine1) August 16, 2022

傳奇拳王「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）最近在邁阿密機場被拍到坐著輪椅，手上還拿著拐杖，被人推著穿過機場大廳。泰森看起來不太舒服，他還是願意停下來與粉絲合影。英媒報導泰森患有坐骨神經痛，他今年才56歲，但他悲觀地認為自己快要撐不下去了。

泰森在自己的播客節目提起，他先前對一位創傷與成癮治療師說：「我們總有一天都會死，然後當我看著鏡子，看見我臉上的那些小斑點，我想說天哪，那表示我命終的那一日很快就會到來了。」泰森的下背部一直有傷，他提過這是他當初退役的原因之一，兩年前那次發作讓他兩個星期下不了床。

一些網友留言給泰森打氣，「這種疼痛確實可能讓最強壯的人灰心，不要認輸。」「像他這樣偉大的拳王一定能夠撐過去。」「我相信他坐著輪椅還是可以打贏95%的人。」

除此之外，泰森仍然在關注著職業拳擊。福瑞（Tyson Fury）、喬雪（Anthony Joshua）兩人拿出全部四大聯盟腰帶的「世紀對決」暫時未能上演，因為喬雪自己丟掉了統一拳王寶座，還得靠重賽拿回來。泰森認為兩人真的上擂台對決，他看好福瑞勝出。「我很喜歡喬雪，他的拳頭可能比懷德（Deontay Wilder）還要重，但他出拳速度不如懷德。福瑞既然能夠戰勝懷德的快拳，喬雪應該是根本傷不到福瑞的。」