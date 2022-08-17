民進黨新北市長參選人林佳龍今(17)日晚間前往新北市三重區，參加新北市議員彭佳芸舉辦的「新北大翻新 議員逗陣拚」市政座談會，現場不僅人潮洶湧，林佳龍還在座談會上拋出新的政見，承諾自己若當選，將會興建2萬戶社會住宅，其中有3000戶會蓋在捷運沿線附近。

林佳龍表示，針對社會住宅，會推動「三好一公道」，地點好，靠近捷運路線、品質好、一坪成本15萬元起跳、生活機能好，要有托老托幼、最後價錢公道，租金的多寡依照收入換算；林佳龍更承諾，當選就建2萬戶社會住宅，其中3000戶靠近捷運路線。

他說，新北市400萬人口目前逐漸減少，現在脫北潮不只脫台北，連新北市人口也跑到桃園，所以要讓年輕人能夠在新北市成家立業，更要發展產業創造就業機會，更再次痛批新北市的人均社會福利的預算過低，比台北市、桃園市都低，「12年過去了，新北市升格有升級嗎？」。

林佳龍也再次抨擊侯友宜閃避是否會去選總統的問題，他說黃光芹在節目上4次逼問侯友宜是否會落跑去選總統，但侯友宜都只說認真做好每一件事情，把握當下，不正面回答問題；林佳龍更指國民黨有前科，朱立倫當新北市長時說要做好做滿，結果跑去選總統落選還回來向市民道歉，韓國瑜選上高雄市長，結果不僅落跑選總統失敗，最後還遭罷免，所以「市長讓佳龍當，成全侯友宜去選總統」。

林佳龍最後說，今天的出席者特別多，特別感謝新北市議員彭佳芸，在她長年的經營下得到鄉親的肯定，也代表民進黨這次在基層經營的成果，相信到年底新北市長選舉，在母雞跟小雞的團結之下，可以讓市長來當選，議員紅不讓。