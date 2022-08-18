因應板橋浮洲地區人口增加迅速，道路負荷量大，新北市政府與交通部公路總局攜手合作改善浮洲地區交通，其中市府負責辦理的「浮洲橋下橋市區道路整體優化工程」已完工，將於19日開放通車。工務局表示，本項工程和明年公路總局正在施作的台65線高架橋增設北上、南下匝道工程都通車後，能有效解決浮洲地區交通壅塞問題。

工務局長詹榮鋒表示，「浮洲橋下橋市區道路整體優化工程」主要的效益就是把目前從浮洲橋下橋往板城路需S形迴轉的動線截彎取直，完工後將可大幅改善浮洲橋往湳仔溝、縣民大道方向的行車安全。

而過去在湳仔橋上南北雙向車流常嚴重交織，造成行車速度緩慢，目前隨工程進度將湳仔溝兩側車行動線逐段調整為「配對單行」後，大多數樹林下浮洲橋往縣民大道的車流已改由湳仔溝右岸板城路直行，已有效提升該路口運轉效率；此外，還可銜接公路總局預計明年完工的台65浮洲上下匝道工程，未來樹林及溪崑的民眾利用台65往來國道一號將更為方便。

新工處說明，隨著板橋浮洲合宜住宅的開發完成，該區的進駐人口及交通流量大幅增加，為改善當地交通問題，市府除向中央爭取增設台65浮洲上下匝道之外，亦規畫將浮洲橋下橋往板城路迴轉動線截彎取直，優化動線將板城路左、右岸調整為單行道，整體計畫完工後將可改善解決板橋、樹林、土城鄰近區域的整體交通。

新工處提醒民眾，工程完工後，浮洲橋銜接板城路的交通動線將有很大的調整，而同時間交通部公路總局的浮洲上下匝道工程也還在施工中，因此請用路人行經該區時務必遵照交通號誌指示行駛以確保行車安全。