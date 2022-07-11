長達一年的交通黑暗期將過去，高公局與縣府11日辦理會勘，其中率先完工的大溪路跨越橋，可望月底通車。(吳建輝攝)

立法委員陳素月表示，感謝高工局全力動工，來優化國道彰化段的車流，解決每逢節日國道最篩路段的臭名，如今車道調整拓寬完工，跨越橋也將在9月陸續通車，完成彰化國道改善的最後一哩路。(吳建輝攝)

國道1號彰化至員林路段每逢假日必塞，高工局推動「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，去年７月動工後陸續封閉大溪路、花秀路和新興街的跨越橋，如今長達一年的交通黑暗期將過去，高公局與縣府11日辦理會勘，其中率先完工的大溪路跨越橋，可望月底通車。

國道1號彰化至員林路段塞車嚴重，高公局提出的解套方案包括開放路肩行駛，車道調整及跨越橋改建等，其中位在彰化縣內的３座跨越橋，一口氣從7.5米拓寬到12米，直接加大高速公路路寬，增加車流緩解塞車問題。

高公局表示，由於三座跨越橋都屬於縣道，因此在完工後必須會同縣府會勘，待會勘完成相關程序完備後，最快月底大溪路可以通車，花秀路與新興街則要到9月，要感謝當地鄉親的配合與包容，共度交通黑暗期。

高公局說，國道1號彰化至員林路段的改善除了拓寬跨越橋外，其中埔鹽系統到北斗路段的車道數從原有的3車道增加為4車道，攤開數據來看，2018年元旦晚上7點，埔鹽系統至北斗路段尖峰小時平均時速，從過去的36提升到84，速度整整提升133％。

立法委員陳素月表示，感謝高工局全力動工，來優化國道彰化段的車流，解決每逢節日國道最篩路段的臭名，如今車道調整拓寬完工，跨越橋也將在9月陸續通車，完成彰化國道改善的最後一哩路，再次感謝高公局努力，打通彰化國道的任督二脈。