中華聖母基金會聖仁失智照護家園個人室。（廖素慧攝）

中華聖母基金會聖仁失智照護家園模擬用滑軌移動行動不便的住民。（廖素慧攝）

中華聖母基金會聖仁失智照護家園的日照中心空間。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁祝賀中華聖母基金會聖仁失智照護家園啟用。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

中華聖母基金會聖仁失智照護家園籌建6年落成，19日啟用儀式，衛福部長薛瑞元、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、中華聖母基金會董事長陳美惠出席，薛瑞元表示，全國約30萬失智人口，將依據失智人口的地區分布投入照護資源。

薛瑞元表示，失智是長照2.0照護的重點之一，目前全台約有30萬名失智患者，將盤點失智症患者病況輕重等級、地區分布情形，擬定失智症照護政策，包括專區病床、照護資源配置。

黃敏惠表示，4年前來參加聖仁失智家園動土典禮，現在再參與家園落成啟用儀式，對中華聖母基金會董事長陳美惠帶領的團隊及各界共同努力促成，感動又感謝，這棟照護家園結合科技、整合多元照顧模式，是先端作法，期待未來將服務量能擴及到雲嘉嘉南地區，讓有需要的人受到優質的照護。

翁章梁表示，失智人口愈來愈多，要當成常態來面對，這是不能治癒的病，只能延緩，要進入失智者的內心，才能與他們互動，中華聖母基金會從早期的照護家屋，到籌資新建照護家園，代表台灣重視失智的課題。

翁章梁還說，嘉義縣近年積極串聯失智症網絡、布建失智症相關資源，朝向失智友善縣市推進，預計今年11月有第1間團體家屋試營運，是縣府與中埔鄉公所爭取前瞻計畫經費所興建，委託中華聖母基金會營運，逐步落實「在地老化」。

中華聖母基金會執行長黎世宏指出，聖仁失智照護家園是社區型家園，運用科技照護服務失智者，降低異常行為發生頻率，改善睡眠品質，提升失智症患者認知及全身性運動、延緩退化，9月開始服務，住宿型有18個床位，日照中心有30個名額。