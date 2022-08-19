台中市蜂蜜產區，包括，太平、大里、外埔、霧峰、北屯、后里、和平及豐原8區，並成立9個養蜂產銷班，蜂箱超過1萬6500箱。太平農會19日推廣「台中蜂華」共同品牌蜂蜜，另外結合高接梨、梨山茶等農特產品，20、21日連續2天，南屯區台中花市舉行中秋好禮行銷活動。

活動現場不僅有樂團表演，還準備蜂蠟蠟燭DIY、蜂蜜生態導覽解說、手搖蜂蜜體驗等豐富且具教育意義的活動，邀請市民朋友們一起感受「台中蜂華」的甜蜜饗宴，品嚐農友們對蜂蜜的用心和熱誠，一同度過甜蜜蜜的周末。

集結台中優良小農展售農特產品，將今年台中品質最好的龍眼蜂蜜、水梨、梨山茶、蔬菜等優質農特產品推薦給台中市民，提供民眾中秋送禮好選擇，也以實際行動支持農民；活動除了台中蜂華國產蜂蜜評鑑頒獎外，也頒發梨山茶評鑑得獎獎項。

農業局自13年前舉行「台中國產龍眼蜂蜜評鑑」，評比蜂蜜需通過抗生素2類11種檢驗合格及383項農藥殘留無檢出，並符合CNS1305蜂蜜國家標準，經專家評選出得獎蜂蜜命名為「台中蜂華」蜂蜜品牌，今年度計36位蜂農獲得此殊榮。

農業局指出，茶產區主產地是和平梨山，種植面積457公頃，產量276公噸，梨山茶生長海拔位於1800至2500公尺，因日夜溫差大且水氣充足，得天獨厚環境所孕育出的茶葉，沖泡出的茶湯具清香與花果香，滋味清醇鮮爽，參賽茶葉須通過農藥殘留篩檢，經農會嚴格控管及製作統一包裝，貼上防偽標籤，讓消費者能放心選購優質梨山茶。