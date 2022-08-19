對於有媒體報導，我海軍近日監控中共海軍，兩艦最近距離僅80呎不到（約24公尺），過程相當驚險一事，海軍司令部晚間發聲明澄清，海軍無人員受訪，報導內容與事實不符；且當前兩岸情勢複雜，籲請媒體於報導前善盡查證之責，切勿引用未經證實之消息，妄自臆測，誤導視聽。

根據《菱傳媒》報導，我海軍監控中共軍艦，兩艦最近距離僅80呎不到（約24公尺），過程相當驚險，但仍迫使共艦改變航向，遠離我領海。

中華民國海軍司令部晚間發聲明澄清，針對媒體報導「共艦與我軍艦對峙最近僅80呎刷新紀錄，解放軍人臉裝備一清二楚」乙情，海軍司令部今（19）日說明如下： 一、報導內容提及「海軍高層證實，台、共軍艦最近距離僅24公尺」及「中共軍艦的水密門並未緊閉」等節，經查本軍無人員受訪，報導內容與事實不符。 二、當前兩岸情勢複雜，籲請媒體於報導前善盡查證之責，切勿引用未經證實之消息，妄自臆測，誤導視聽。